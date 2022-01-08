Минобороны заявило о продолжении переброски миротворцев в Казахстан

Продолжается переброска подразделений Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ и подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан. Об этом 8 января сообщило Минобороны России.

«Подразделения ВДВ со штатной техникой и вооружением осуществляют перелет самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской и Ульяновской областях на аэродромы «Житыген» и «Алматы», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Казахстана, уже приступили к выполнению поставленных задач.

В частности, миротворцы охраняют важные государственные и военные объекты, оказывают содействие силам правопорядка республики в стабилизации обстановки.

Ранее в этот день сообщалось, что на аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ РФ на военно-транспортные самолеты Ил-76.

7 января самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили на аэродром Алма-Аты подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии из состава сил ОДКБ. В этот же день белорусский контингент ОДКБ приступил к выполнению миротворческих задач в Казахстане.

Тогда же стало известно, что самолеты ВКС РФ доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ. Отмечалось, что из аэропорта Еревана вылетели уже три самолета.

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана в тот же день уже взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках. Двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки.

В состав ОДКБ входят Таджикистан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Россия и Казахстан.