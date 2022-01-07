Местная жительница рассказала о беспорядках в казахстанском Таразе

Жительница казахстанского Тараза в пятницу, 7 января, рассказала «Известиям», что в городе усилены меры безопасности, введен комендантский час, а также продолжается отлов вооруженных бунтовщиков и мародеров.

По ее словам, сейчас у банкоматов, окон ЖКХ и соцучреждений каждый день образуются большие очереди. В Таразе отсутствует интернет. Пик беспорядков был 6 января. Тогда несколько сотен бунтовщиков прошлись по городу и сожгли здания полиции, отметила женщина.

«Кадры (публикуют — Ред.), когда бойня вся эта была. После у нас здания все административные полиции — департамент, управление городское, областное — они все сожжены <...> Людям не нравится, что такие неудобства создались», — отметила собеседница.

Женщина пояснила, что горожан просят соблюдать бдительность и думать о безопасности. Отлов погромщиков продолжается. Так, сегодня она стала свидетельницей задержания нескольких участников беспорядков.

Ранее в этот день глава Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев заявил, что интервал комендантского часа в административном центре области городе Таразе увеличен, он будет действовать с семи вечера до семи утра, в регионе из-за беспорядков введен красный уровень опасности.

На въезде в Тараз установлены 11 блокпостов. В результате нападений протестующих в городе пострадали здания мэрии, областной администрации, отделения правящей партии «Нур Отан» и управлений полиции.

Ранее в этот день в казахстанском городе Байконур установили повышенный уровень террористической опасности. Администрация призвала людей сохранять спокойствие, а также не поддаваться панике и слухам.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характеребандформирований. Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Атемародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы.

Также президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о направлении в Казахстан воинского контингента республики в составе миротворческой миссии. Помимо этого, самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана 7 января взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Отмечалось, что миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок.