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В казахстанском Таразе увеличили интервал комендантского часа

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Интервал комендантского часа в административном центре Жамбылской области Казахстана городе Таразе увеличен, он будет действовать с семи вечера до семи утра, в регионе из-за беспорядков введен красный уровень опасности. Ранее ограничения действовали с 23:00. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

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«Из дома выходить строго запрещено в это время. Те, кто нарушает закон, будут привлечены к ответственности. Два дня мы не применяли силу против преступников. Из-за этого они сожгли ряд административных зданий. Теперь мы начали применять жесткие меры против них. В областном центре введен красный уровень опасности. Спецоперация продолжается. Поэтому просим жителей не выходить из дома без особой надобности и соблюдать правила комендантского часа», — заявил глава Жамбылской области Бердибека Сапарбаева в эфире телеканала «Хабар-24».

На въезде в Тараз установлены 11 блокпостов. В результате нападений протестующих в городе пострадали здания мэрии, областной администрации, отделения правящей партии «Нур Отан» и управлений полиции.

Ранее в этот день в казахстанском городе Байконур установили повышенный уровень террористической опасности. Администрация призвала людей сохранять спокойствие, а также не поддаваться панике и слухам.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Атемародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы.

Также президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о направлении в Казахстан воинского контингента республики в составе миротворческой миссии. Помимо этого, самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана 7 января взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Отмечалось, что миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок.

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