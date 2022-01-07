В казахстанском Павлодаре жители скупили хлеб и молоко на фоне беспорядков

Подвергшись панике из-за происходящих в стране беспорядков, жители казахстанского города Павлодар скупили молоко и хлеб. Об этом 7 января сообщил блогер Никита Глухов.

Блогер приехал в Павлодар 4 января, на следующий день он остался без мобильной связи и интернета, а магазины столкнулись с нехваткой продуктов.

«Вчера-позавчера были проблемы с продуктами в магазинах. Нельзя было купить там молоко, всё его скупили практически. Хлеб практически весь скупили. Всякие консервы, все, что нужно для питания», — заявил Глухов.

Молодой человек уверен, что жители города предположили, что могут возникнуть проблемы с поставками продуктов в Павлодар. Однако, как подчеркнул Глухов, паниковать не стоит — обстановка спокойная, на въездах и выездах в целях обеспечения безопасности стоят блокпосты.

«Есть ощущение, что всё заканчивается (беспорядки/ — Ред.). Люди живут спокойно, ничего такого не происходит», — пояснил блогер.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Кроме того, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана 7 января взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, который ранее был подвергнут нападению. Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.