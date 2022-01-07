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Канцлер Австрии сдал положительный тест на коронавирус

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 7 января сообщает телеканал ORF со ссылкой на федеральную канцелярию.

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Отмечается, что во вторник, 4 января, Нехаммер вернулся из отпуска. В среду он сдал ПЦР-тест, который был отрицательным.

«Канцлер Карл Нехаммер сдал сегодня положительный тест на коронавирус <…> Заражение, по всей видимости, произошло в среду вечером при контакте с членом его службы безопасности», — говорится в сообщении.

Сейчас политик находится дома на карантине и продолжает работу. Его жена и дети также сдали тесты и получили отрицательные результаты.

Болезнь на данный момент протекает бессимптомно.

«Нет причин для беспокойства, чувствую себя хорошо. Я призываю, прививайтесь, сделайте бустерную прививку. Это с большой вероятностью защитит от тяжелого течения болезни», — заявил Нехаммер.

Ранее в этот день стало известно, что в мире число выявленных случаев заболевания коронавирусом за всё время пандемии превысило 300 млн.

Отмечается, что на 08:00 утра пятницы число зараженных COVID-19 составило 300 095 481 человек, количество летальных случаев при этом составило 5 472 039.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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