Число зараженных COVID-19 в мире превысило 300 млн человек

В мире количество выявленных случаев заболевания коронавирусом за всё время пандемии превысило 300 млн. Об этом в пятницу, 7 января, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что на 08:00 утра пятницы число зараженных COVID-19 составило 300 095 481 человек, количество летальных случаев при этом составило 5 472 039.

Ранее в этот день ВОЗ сообщила о новом рекордном суточном приросте случаев COVID-19. Так, по данным организации, коронавирусная инфекция за последние 24 часа была выявлена у 2 618 130 человек в мире.

Отмечается, что это самый высокий суточный показатель в статистике организации за всё время пандемии. Кроме того, ВОЗ обновляет соответствующий антирекорд третий день подряд.

3 января президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил мнение, что с 2022 года пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа.

По его словам, в режим восприятия COVID-19 как гриппа можно войти в случае принятия надежных протоколов по применению лекарств.

В этот же день технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе высказала мнение, что распространение «Омикрон»-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак»

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