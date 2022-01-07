Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при жесткой посадке вертолета в Башкирии возросло до двух
Мир
В МВД Казахстана опровергли информацию о попытках ввоза оружия в Нур-Султан
Мир
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 300 млн человек
Мир
Токаев обратится к народу Казахстана
Культура
Премия «Золотой глобус» в 2022 пройдет без трансляции
Мир
МИД Казахстана сообщил об отсутствии обращений от иностранцев из-за протестов
Мир
Протестующие забаррикадировались в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате
Мир
Большинство жителей Германии поддержали «Северный поток — 2»
Мир
Перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь
Мир
Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан
Сюжет:

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 300 млн человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мире количество выявленных случаев заболевания коронавирусом за всё время пандемии превысило 300 млн. Об этом в пятницу, 7 января, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Отмечается, что на 08:00 утра пятницы число зараженных COVID-19 составило 300 095 481 человек, количество летальных случаев при этом составило 5 472 039.

Ранее в этот день ВОЗ сообщила о новом рекордном суточном приросте случаев COVID-19. Так, по данным организации, коронавирусная инфекция за последние 24 часа была выявлена у 2 618 130 человек в мире.

Отмечается, что это самый высокий суточный показатель в статистике организации за всё время пандемии. Кроме того, ВОЗ обновляет соответствующий антирекорд третий день подряд.

3 января президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил мнение, что с 2022 года пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа.

По его словам, в режим восприятия COVID-19 как гриппа можно войти в случае принятия надежных протоколов по применению лекарств.

В этот же день технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе высказала мнение, что распространение «Омикрон»-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак»

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021