ВОЗ сообщила о новом рекордном суточном приросте случаев COVID-19

За сутки коронавирусная инфекция выявлена у 2 618 130 человек в мире. Об этом в четверг, 5 января, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что это самый высокий суточный показатель в статистике организации за всё время пандемии.

Кроме того, ВОЗ обновляет соответствующий антирекорд третий день подряд.

Второй день подряд это число превышает 2 млн. Днем ранее сообщалось о 2 294 039 выявленных случаях инфицирования.

За последние девять дней суточный прирост выше 1 млн заболевших был зафиксирован ВОЗ восемь раз.

Всего в мире выявлено 296 496 809 инфицированных коронавирусной инфекцией. В результате болезни скончался 5 462 631 человек.

Больше всего подтвержденных случаев за всё время пандемии зарегистрировано в США — 56 843 327. Далее следуют Индия (35 109 286), Бразилия (22 323 837), Великобритания (13 835 338) и Франция (10 645 841).

3 января президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил мнение, что с 2022 года пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа.

По его словам, в режим восприятия COVID-19 как гриппа можно войти в случае принятия надежных протоколов по применению лекарств.

В этот же день технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе высказала мнение, что распространение «Омикрон»-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии.

19 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда антитела к коронавирусу будут у 70–75% населения.

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