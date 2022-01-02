В Международной федерации хоккея прокомментировали снятие молодежки РФ с рейса

Международная федерация хоккея (МФХ) собирает дополнительную информацию об инциденте с молодежной сборной России на авиарейсе и намерена дать оценку действиям спортсменов. Об этом заявили в организации 2 января.

Там отметили, что передадут сведения в Совет по этике МФХ, «чтобы определить, нарушают ли действия российской сборной Кодекс этики МФХ».

«По решению Совета по этике МФХ инцидент будет передан в Дисциплинарный совет МФХ для наложения санкций», — добавляется в сообщении.

Накануне игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. На рейсе находились также спортсмены из Финляндии и Швеции. Представители канадской авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные после инцидентов, связанных с курением и алкоголем, а позднее решили допустить до рейса только финнов и шведов.

Объяснения источников, рассказавших о причинах снятия команды с самолета, разнятся. Так, менеджер молодежной сборной Чехии по хоккею Отакар Черны рассказал, что незадолго до вылета россияне якобы находились в баре, а спортсменов чешской сборной вывели из самолета, из-за того что на них были почти такие же толстовки, как и на российских хоккеистах.

При этом источник «Известий» заверил, что основные претензии были предъявлены именно к чешской стороне. Другой собеседник отметил, что команду сняли из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым, который закурил в рукаве по пути в самолет.

Как тогда отметил Зубов, в канадском аэропорту очень строгие правила, а позднее в комментарии «Спорт-Экспрессу» указал, что основная претензия заключалась в неправильно надетых некоторыми игроками масках. Зубов уточнил, что не курит уже три года.

Молодежный чемпионат мира начался в Канаде 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене соревнований из-за вспышек коронавируса в нескольких командах, в том числе в российской.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Он подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.