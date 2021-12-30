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Президент Международной федерации хоккея заявил о переносе МЧМ

Люк Тардиф: летом ИИХФ планирует заново провести МЧМ-2022 в Канаде
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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил о намерении вернуться с «хорошими новостями» в ближайшие месяц-два, сообщил в Twitter обозреватель спортивного портала The Athletic Скотт Уиллер 30 декабря.

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«Тардиф дал ясно понять, что хочет «перезапустить турнир в лучших условиях». Говорят, пока ориентируются на будущее лето», — написал он.

По информации ТАСС, федерация рассматривает вариант рестарта чемпионата в июне-июле.

«Мы отменили текущий турнир, но с января начнем работать над организацией нового. Мы всё еще хотим провести МЧМ-2022 и не сдаемся. Мы уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились», — приводит слова Тардифа портал «Чемпионат».

Президент Международной федерации хоккея добавил, что уже сыгранные в рамках МЧМ матчи будут переиграны. Страной проведения пока называют Канаду. Также Тардиф заверил, что игроки, которым к моменту рестарта чемпионата исполнится 20 лет, смогут сыграть за свои молодежные команды, состав сборных можно будет менять.

30 декабря Совет Международной федерации хоккея отменил МЧМ, подчеркнув, что здоровье игроков является приоритетным. Люк Тардиф отметил, что организация скорректировала протоколы турнира, чтобы ввести ежедневное тестирование и требование о карантине команды при подтверждении положительных случаев заболевания, но этого оказалось недостаточно.

Молодежный чемпионат мира стартовал в Канаде с 26 декабря 2021 года. Спустя несколько матчей три команды получили техническое поражение из-за положительных тестов игроков на коронавирус. Среди них — сборная США в матче со Швейцарией, сборная Чехии в матче с Финляндией и сборная России в матче со Словакией.

Россиянам засчитали техническое поражение в матче против Словакии из-за положительного теста у нападающего российской сборной Матвея Мичкова. При этом его отец — Андрей Мичков — назвал положительный текст сына провокацией, так как повторный тест показал отрицательный результат.

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