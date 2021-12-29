В ФХР подтвердили данные о техническом поражении сборной России на МЧМ

Сборной России засчитано техническое поражение со счетом 0:1 в матче молодежного чемпионата мира по хоккею со Словакией из-за одного случая коронавируса в команде. Об этом рассказали «Спорт-Экспресс» в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее источники сообщали, что тест на коронавирус российского хоккеиста Матвея Мичкова дал положительный результат. Согласно регламенту IIHF, команда обязана уйти на карантин. Таким образом, россияне не смогут принять участие в матче против словаков, который был запланирован на 00:30 мск 30 декабря.

В тот же день матч между сборными Чехии и Финляндии также отменили из-за COVID-19.

Уточнялось, что сборная Чехии ушла на обязательный карантин после того, как тест на COVID-19 одного из игроков оказался положительным. В связи с этим чешская команда не сможет участвовать в предварительном матче 29 декабря против Финляндии, ей засчитано техническое поражение со счетом 0:1.

Накануне по аналогичной причине был отменен матч сборных США и Швейцарии на молодежном чемпионате мира. В американской команде выявили два случая коронавируса. Сборной США засчитано техническое поражение.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии.