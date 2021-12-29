Прямой эфир
Спорт
Молодежной сборной России присудили техническое поражение в матче со словаками
Общество
Путин и Лукашенко после переговоров вышли на лед для игры в хоккей
Мир
У посольства Украины в Белграде прошла акция против героизации нацизма
Мир
В СНБО отметили отсутствие большого скопления войск РФ на границе с Украиной
Экономика
Компания — оператор СП-2 сообщила о подготовке к транспортировке газа
Общество
Путин забросил семь шайб в товарищеском хоккейном матче с Лукашенко
Экономика
Глава «Газпрома» заявил о полной готовности «Северного потока – 2» к эксплуатации
Армия
Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году
Мир
Украина запретила ввоз пяти детских книг из России
Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

В ФХР подтвердили данные о техническом поражении сборной России на МЧМ

ФХР: сборной России засчитано техническое поражение на МЧМ из-за случая COVID-19 в команде
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборной России засчитано техническое поражение со счетом 0:1 в матче молодежного чемпионата мира по хоккею со Словакией из-за одного случая коронавируса в команде. Об этом рассказали «Спорт-Экспресс» в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Пресная машина: молодежная сборная не впечатлила победой над Швейцарией
Зато у Мичкова уже три заброшенные шайбы — он может побить рекорд Овечкина

Ранее источники сообщали, что тест на коронавирус российского хоккеиста Матвея Мичкова дал положительный результат. Согласно регламенту IIHF, команда обязана уйти на карантин. Таким образом, россияне не смогут принять участие в матче против словаков, который был запланирован на 00:30 мск 30 декабря.

В тот же день матч между сборными Чехии и Финляндии также отменили из-за COVID-19.

Уточнялось, что сборная Чехии ушла на обязательный карантин после того, как тест на COVID-19 одного из игроков оказался положительным. В связи с этим чешская команда не сможет участвовать в предварительном матче 29 декабря против Финляндии, ей засчитано техническое поражение со счетом 0:1.

Накануне по аналогичной причине был отменен матч сборных США и Швейцарии на молодежном чемпионате мира. В американской команде выявили два случая коронавируса. Сборной США засчитано техническое поражение.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021