Молодежной сборной России присудили техническое поражение в матче со словаками

Молодежной сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче со словаками на чемпионате мира. Об этом сообщил в среду, 29 декабря, источник.

«Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, тест на COVID-19 нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова показал положительный результат.

Матч Словакия–Россия должен был пройти 30 декабря в 00:30 мск, добавляет «Спорт-Экспресс». Согласно регламенту турнира, словакам засчитана победа со счетом 1:0.

Ранее в этот день матч молодежного чемпионата мира между командами Чехии и Финляндии отменили из-за коронавируса. Сборная Чехии ушла на обязательный карантин после того, как тест на COVID-19 одного из игроков оказался положительным. В связи с этим чешская команда не сможет участвовать в предварительном матче 29 декабря против Финляндии, ей засчитано техническое поражение со счетом 0:1.

Вместе с тем 28 декабря Международная федерация хоккея (IIHF) отменила матч сборных США и Швейцарии на молодежном чемпионате мира по хоккею из-за двух случаев коронавируса в команде американцев. По словам двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Каменского, перед матчем сборных России и США всё будет проверяться, все будут сдавать тесты.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. 28 декабря российская команда обыграла швейцарцев во втором матче группового этапа чемпионата мира со счетом 4:2. За день до этого сборная России уступила Швеции со счетом 3:6.