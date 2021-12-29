Матч МЧМ между Чехией и Финляндией отменили из-за коронавируса

Матч молодежного чемпионата мира между командами Чехии и Финляндии отменили из-за коронавируса. Об этом 29 декабря сообщила Международная федерация хоккея (IIHF).

Как следует из релиза, сборная Чехии ушла на обязательный карантин после того, как тест на COVID-19 одного из игроков оказался положительным. В связи с этим чешская команда не сможет участвовать в предварительном матче 29 декабря против Финляндии, ей засчитано техническое поражение со счетом 0:1, пишет «Спорт Экспресс».



Статус карантина команды будет дополнительно проанализирован, чтобы определить, сможет ли она принять участие в финальной игре предварительного раунда, намеченной на 30 декабря против Австрии, указали в IIHF.



Накануне по аналогичной причине был отменен матч сборных США и Швейцарии на молодежном чемпионате мира. В американской команде выявили два случая коронавируса. Сборной США засчитано техническое поражение.

Сборные США и Швейцарии — соперники российской команды по группе B. Россияне 28 декабря обыграли швейцарцев во втором матче группового этапа чемпионата мира со счетом 4:2. За день до этого сборная РФ уступила Швеции со счетом 3:6.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии.