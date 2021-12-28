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Матч молодежного ЧМ по хоккею США - Швейцария отменен из-за COVID-19

Матч Швейцария – США на МЧМ-2022 перенесен из-за коронавируса
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Международная федерация хоккея (IIHF) отменила матч сборных США и Швейцарии на молодежном чемпионате мира по хоккею из-за двух случаев заражения коронавирусом в команде американцев. Сборной США засчитано техническое поражение, говорится в сообщении федерации, распространенном во вторник, 28 декабря.

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«Из-за обязательного карантина команды после положительного результата теста двух игроков сборная США не сможет принять участие в предварительном матче 28 декабря против Швейцарии на чемпионате мира среди юниоров 2022 года. Результат игры будет засчитан как победа Швейцарии со счетом 1:0 по пенальти в соответствии с Правилами Международной федерации хоккея», — сказано в релизе.

Сможет ли американская команда принять участие в следующем матче предварительного раунда 29 декабря против команды Швеции предстоит выяснить повторным тестированием игроков.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Каменского, будет обидно, если соревнования придется отменить из-за коронавируса, так как чемпионат — это удовольствие для зрителей и телезрителей.

«Я спортсмен, поэтому выступаю за то, чтобы играли. Но здесь решат врачи, которые контролируют всю ситуацию. Будет обидно, если турнир отложат и приостановят. Зрители и телезрители не получат удовольствия. Но безопасность людей на первом месте», — сказал Каменский в беседе со «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что перед матчем сборных России и США всё будет проверяться, все будут сдавать тесты.

«Когда выходишь на игру, уже ничего не боишься. Если комиссия не допустит хоккеистов к встрече, тут уже ничего не сделаешь. К матчу нужно готовиться в полную силу и не обращать на это внимания», — добавил чемпион.

Ранее коронавирус был обнаружен у капитана сборной Швейцарии Симона Кнака, который был отправлен на 10-дневный карантин.

Сборные США и Швейцарии — соперники российской команды по группе B. Российская команда 28 декабря обыграла швейцарцев во втором матче группового этапа чемпионата мира со счетом 4:2. За день до этого — сборная России уступила Швеции со счетом 3:6.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии.

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