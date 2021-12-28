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Молодежная сборная РФ по хоккею обыграла Швейцарию

Молодежная сборная России одержала первую победу на МЧМ-2022, обыграв Швейцарию
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Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии во втором матче группового этапа чемпионата мира со счетом 4:2. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

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Встреча прошла в канадском Ред-Дире, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

В составе российской сборной отличились Данила Юров (на 8-й минуте), Дмитрий Злодеев (на 16-й), Павел Тютнев (18) и Матвей Мичков (52). На воротах стоял Егор Гуськов.

Это первая победа сборной РФ, по итогам двух встреч у нее три очка.

Следующий матч команда сыграет со сборной Словакии 30 декабря.

27 декабря сборная России в матче молодежного чемпионата мира – 2022 уступила Швеции со счетом 3:6. В составе шведов отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александр Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Льюнгман.

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