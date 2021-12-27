Сборная России уступила Швеции в стартовом матче МЧМ-2022 со счетом 3:6

Сборная России в матче молодежного чемпионата мира-2022 уступила Швеции со счетом 3:6.

В составе шведов отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александр Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Льюнгман, который забросил в пустые ворота. У россиян дубль оформил Матвей Мичков, еще одна шайба на счету Федора Свечкова, пишет в понедельник, 27 декабря, «Спорт-Экспресс».

Перед третьим периодом голкипер Егор Гуськов сменил в воротах Ярослава Аскарова при счете 1:3.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 0:30 мск.

24 декабря канадская молодежная сборная обыграла россиян в товарищеском матче со счетом 6:4 в рамках подготовки к МЧМ-2022.

Молодежный чемпионат мира проходит с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).