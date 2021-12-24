Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом МЧМ-2022

В преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ-2022) российская молодежная сборная проиграла канадской команде в контрольном матче (4:6). Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил «Спорт-Экспресс».

В ходе встречи, которая прошла в канадском Эдмонтоне, канадцы сумели забросить четыре шайбы в первом периоде. Отличились Мэйсон Мактавиш, Ридли Грейг, Кент Джонсон и Лукас Кормье. Во втором периоде шайбы забросили россияне Никита Чибриков, Матвей Мичков и Александр Пашин. Среди канадцев вновь отличился Мактавиш, оформив дубль.

Восстановить разрыв в счете в три гола Канаде удалось в заключительной части встречи благодаря голу Коннора Бедарда. Также в третьем периоде Матвей Мичков смог повторно поразить ворота соперника.

В Канаде в Ред-Дире и Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января состоятся матчи Молодежного чемпионата мира по хоккею. Россия на групповом этапе встретится с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. В плей-офф выйдут четыре из пяти сборных.

Ранее, 19 декабря, финские хоккеисты со счетом 3:2 обыграли россиян в овертайме и победили во втором этапе Евротура — Кубке Первого канала.

Автором победного гола в составе финнов стал нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен.