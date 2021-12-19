Сборная Финляндии по хоккею обыграла россиян в финале Кубка «Первого канала»

Сборная Финляндии обыграла российских хоккеистов в овертайме и стала победителем второго этапа Евротура — Кубка «Первого канала». Россияне в Москве проиграли финнам со счетом 2:3.

Автором победного гола в составе финнов стал нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Россия заняла вторую строчку в турнирной таблице.

Днем ранее сборная России по хоккею 18 декабря обыграла команду Чехии в третьем матче домашнего этапа Евротура. Встреча прошла в Москве на арене в «Парке легенд» и закончилась со счетом 5:2 в пользу российских хоккеистов.

Шайбы в составе сборной России забросили Арсений Грицюк (1), Даниил Вовченко (8), Михаил Григоренко (15, 37) и Александр Елесин (40).

Ранее, 16 декабря, российская сборная по хоккею обыграла шведов. Игра закончилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу россиян. Автором победного гола стал защитник Вячеслав Войнов.