В IIHF отменили молодежный чемпионат по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила молодежный чемпионат мира из-за большого числа случаев COVID-19 у игроков. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

В федерации подчеркнули, что здоровье игроков является приоритетным.

Решение отменить соревнования принято после серии положительных тестов на коронавирус в сборных. За последние дни было отменено три встречи между командами США и Швейцарии, Чехии и Финляндии, России и Словакии.

Ранее, 29 декабря, техническое поражение засчитали российской сборной из-за положительного теста на COVID-19 у нападающего Матвея Мичкова. При этом агент хоккеиста Сергей Федотов заявил, что спортсмен чувствует себя прекрасно, несмотря на положительный результат.

Матч Словакия–Россия должен был пройти 30 декабря в 00:30 мск. Согласно регламенту турнира, словакам засчитана победа со счетом 1:0.

29 декабря также отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 среды. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной. До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со Швейцарией.

После этого было решено провести совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира.

Чемпионат мира проходил в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир и должен был завершиться в ночь на 6 января. Действующим победителем является сборная США.

Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии, Швейцарии. В первом туре команда Сергея Зубова проиграла шведам (3:6), во втором обыграла швейцарцев (4:2).