Агент Мичкова рассказал о самочувствии хоккеиста

Агент хоккеиста молодежной сборной России Матвея Мичкова Сергей Федотов заявил, что нападающий чувствует себя прекрасно после положительного теста на коронавирус. Об этом в среду, 29 декабря, он рассказал «Известиям».

«Я разговаривал с Матвеем Мичковым. Он себя великолепно чувствует. У него ни единого симптома. В сборной наши врачи делали тесты — все отрицательные. Поэтому напрашивается вывод, что за подковерные игры ведет оргкомитет этого МЧМ в Канаде? Насколько я знаю, и у двух американских игроков, и у чеха нет никаких симптомов, но техническое поражение это уже не чемпионат мира», — отметил он.

По словам Федотова, Мичков чувствует себя великолепно, как и вчера, когда тест был отрицательный у всей сборной.

«Я думаю, в течении суток будет принято какое-то решение по проведению чемпионата», — резюмировал он.

Ранее в этот день тест на COVID-19 нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова оказался положительным. В результате российской команде присудили техническое поражение в матче со словаками на чемпионате мира. Матч Словакия–Россия должен был пройти 30 декабря в 00:30 мск. Согласно регламенту турнира, словакам засчитана победа со счетом 1:0.