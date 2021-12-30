Отец Мичкова назвал провокацией положительный тест сына на COVID-19

Андрей Мичков, отец форварда молодежной сборной России Матвея Мичкова, поделился подозрениями по поводу положительных тестов на коронавирус у ключевых игроков команд. По его мнению, это похоже на провокацию, рассказал он 29 декабря в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

«Хотелось, чтобы чемпионат мира приостановили. Люди заболевают, спортивный принцип пропадает. Как чувствует себя Матвей? Сначала пришел положительный тест на коронавирус. Мы сразу же сделали экспресс-тест — ответ был отрицательным», — заявил отец хоккеиста.

Он добавил, что Андрей сделал еще один тест, показатель которого станет ключевым.

«У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация. Просто у американцев вчера тоже не у простых людей был выявлен вирус — у капитана и у ключевых игроков сборной. Странно получается, что коронавирус выявляется именно у ключевых игроков сборных», — поделился подозрениями Мичков-старший.

Он подчеркнул, что команда ехала «решать большие задачи на золото», а происходящее исключает даже попытки.

Ранее, 29 декабря, из-за положительного теста у нападающего российской сборной Андрея Мичкова россиянам засчитали техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира против Словакии.

После серии подобных решений технически проигравшими ранее стала чешская сборная в отмененном матче с командой Финляндии и сборная США в матче против Швейцарии.

Но приостанавливать молодежный чемпионат мира по хоккею бессмысленно, уверен двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он считает, что турнир отменят.