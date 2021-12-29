Фетисов счел вероятной отмену Молодежного чемпионата мира по хоккею

Приостанавливать Молодежный чемпионат мира по хоккею (МЧМ) бессмысленно, организаторы, возможно, отменят турнир. Таким образом сведения об отмене матча МЧМ между сборными России и Словакии оценил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» в среду, 29 декабря.

«Печальная история на самом деле. Даже в истории с допингом команду дисквалифицируют из-за трех спортсменов. А здесь из-за одного ковидного случая. Странная история. Стоит ли остановить МЧМ? Приостанавливать уже нет смысла. Думаю, его в принципе отменят. Для меня спортивный принцип уже не является определяющим. Все страдают. Надо предостерегаться от всего, но никто от этого не застрахован», — отметил Фетисов.

Ранее этим же днем, 29 декабря, сборной России засчитано техническое поражение со счетом 0:1 в матче молодежного чемпионата мира по хоккею со Словакией из-за одного случая коронавируса в команде, о чем заявили в Федерации хоккея России (ФХР).

В тот же день матч между сборными Чехии и Финляндии также отменили из-за COVID-19.

Уточнялось, что сборная Чехии ушла на обязательный карантин после того, как тест на инфекцию одного из игроков оказался положительным. В связи с этим чешская команда не сможет участвовать в предварительном матче 29 декабря против Финляндии, ей засчитано техническое поражение со счетом 0:1.

Накануне по аналогичной причине был отменен матч сборных США и Швейцарии на молодежном чемпионате мира. В американской команде выявили два случая коронавируса. Сборной США засчитано техническое поражение.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии.