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Фетисов счел вероятной отмену Молодежного чемпионата мира по хоккею

Фетисов: приостановка МЧМ лишена смысла, турнир могут отменить в принципе
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Приостанавливать Молодежный чемпионат мира по хоккею (МЧМ) бессмысленно, организаторы, возможно, отменят турнир. Таким образом сведения об отмене матча МЧМ между сборными России и Словакии оценил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» в среду, 29 декабря.

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«Печальная история на самом деле. Даже в истории с допингом команду дисквалифицируют из-за трех спортсменов. А здесь из-за одного ковидного случая. Странная история. Стоит ли остановить МЧМ? Приостанавливать уже нет смысла. Думаю, его в принципе отменят. Для меня спортивный принцип уже не является определяющим. Все страдают. Надо предостерегаться от всего, но никто от этого не застрахован», — отметил Фетисов.

Ранее этим же днем, 29 декабря, сборной России засчитано техническое поражение со счетом 0:1 в матче молодежного чемпионата мира по хоккею со Словакией из-за одного случая коронавируса в команде, о чем заявили в Федерации хоккея России (ФХР).

В тот же день матч между сборными Чехии и Финляндии также отменили из-за COVID-19.

Уточнялось, что сборная Чехии ушла на обязательный карантин после того, как тест на инфекцию одного из игроков оказался положительным. В связи с этим чешская команда не сможет участвовать в предварительном матче 29 декабря против Финляндии, ей засчитано техническое поражение со счетом 0:1.

Накануне по аналогичной причине был отменен матч сборных США и Швейцарии на молодежном чемпионате мира. В американской команде выявили два случая коронавируса. Сборной США засчитано техническое поражение.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии.

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