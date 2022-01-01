Источник назвал поведение тренера причиной снятия российских хоккеистов с рейса

Игроков молодежной сборной России по хоккею сняли с рейса в Канаде из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Об этом сообщил 1 января источник «Известий».

Ранее в субботу стало известно, что игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. Журналистка Мари Леманн, которая была с хоккеистами в одном самолете, рассказала, что некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии якобы отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили.

Сам Зубов отметил, что причиной снятия с рейса стало отсутствие масок. По его словам, в канадском аэропорту очень строгие правила.

Источник, в свою очередь, заверил, что тренер курил и шел с сигаретой в руках через рукав посадки в самолет.

Молодежный чемпионат мира проходил в Канаде с 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене соревнований из-за вспышек коронавируса в нескольких командах, в том числе в российской.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Он подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.