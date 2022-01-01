Хоккеистов молодежной сборной России сняли с рейса

Игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. Об этом сообщила 1 января в Twitter журналистка Мари Леманн, которая была с хоккеистами в одном самолете.

По словам женщины, некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии якобы отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. За это их вместе с багажом сняли с рейса уже после посадки на борт, отмечает «Спорт-Экспресс».

Один из пользователей Сети заверил, что чехов сняли с рейса якобы по по ошибке из-за толстовок того же цвета, что и у российской сборной.

«[Авиакомпания] Air Canada извинилась и оплатила отель + билеты для чехов на следующий день», — написал он.

По словам главного тренера молодежной сборной России Сергея Зубова, который прокомментировал «Известиям» данные сведения, команды Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима.

Ранее, 29 декабря, стало известно об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. Соревнования должны были завершиться 6 января.

Молодежный чемпионат мира стартовал в Канаде 26 декабря 2021 года. Спустя несколько матчей три команды получили техническое поражение из-за положительных тестов игроков на коронавирус. Среди них — сборная США в матче со Швейцарией, сборная Чехии в матче с Финляндией и сборная России в матче со Словакией.

Россиянам засчитали техническое поражение в матче против Словакии из-за положительного теста у нападающего российской сборной Матвея Мичкова. При этом его отец — Андрей Мичков — назвал положительный тест сына провокацией, так как повторный тест показал отрицательный результат.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Тардиф подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков. Президент Международной федерации хоккея добавил, что уже сыгранные в рамках МЧМ матчи будут переиграны. Страной проведения пока называют Канаду.