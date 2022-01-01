Главный тренер молодежной сборной России объяснил снятие хоккеистов с рейса

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал «Известиям» данные о том, что хоккеистов сняли с самолета в Канаде за отсутствие масок и якобы нетрезвое поведение.

По словам специалиста, причиной стало именно нарушение режима ношения масок.

«Команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила», — сказал Зубов.

Ранее в субботу стало известно, что игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. Об этом сообщила в Twitter журналистка Мари Леманн, находившаяся в самолете.

По ее словам, некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии якобы отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. Их вместе с багажом якобы сняли с рейса уже после посадки на борт, отмечает «Спорт-Экспресс».

Однако под опубликованным Леманн постом один из пользователей Сети уточнил, что у спортсменов двух стран были одинаковые серые толстовки. Хоккеистов якобы перепутали, а представители сборной Чехии не участвовали в этом инциденте.

Как заявил менеджер сборной Чехии Отакар Черны, игроки команды были предупреждены о необходимости находиться в масках и держать дистанцию. По его словам, россиян видели в баре.

«Потом мы сели в самолет и в тот момент заметили, что некоторые представители сборной России не соблюдали санитарные правила», — добавил он в беседе с isport.blesk.cz.

Молодежный чемпионат мира стартовал в Канаде 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за вспышек коронавируса в нескольких командах.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле.