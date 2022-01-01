Менеджер сборной Чехии рассказал о поведении снятых с рейса хоккеистов

В инциденте, связанном с представителями молодежной сборной России по хоккею, вероятно, свою роль сыграл алкоголь. Об этом рассказал 1 января менеджер молодежной сборной Чехии по хоккею Отакар Черны.

Ранее в субботу стало известно, что игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. Журналистка Мари Леманн, которая была с хоккеистами в одном самолете, рассказала, что некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии якобы отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили.

По словам Черны, сборная Чехии прибыла в аэропорт Калгари за три часа до вылета. Перед посадкой на самолет спортсмены пошли за сувенирами, а россияне, по его словам были в баре.

«Когда мы сели в самолет, заметили, что некоторые россияне не соблюдали санитарные правила. Вероятно, свою роль сыграл алкоголь. А один из членов сборной России даже курил в тоннеле перед посадкой в самолет», — приводит его слова портал isport.blesk.cz.

Согласно мнению Черны, спортсменов сборной Чехии вывели из самолета из-за того, что на них были почти такие же толстовки, как и на российских хоккеистах. Разница была только в надписях.

«И это была основная проблема. У чехов такие же толстовки, как и у россиян, только с надписью «Чехия» вместо «Россия» на кириллице», — подчеркнул Черны.

Однако источник «Известий» заверил, что основные претензии были предъявлены именно к чешской стороне. При этом другой собеседник уточнил, что игроков молодежной сборной России по хоккею сняли с рейса из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым, который закурил в рукаве по пути в самолет.

Сам Зубов отметил, что причиной снятия с рейса стало отсутствие масок. По его словам, в канадском аэропорту очень строгие правила.

Молодежный чемпионат мира проходил в Канаде с 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене соревнований из-за вспышек коронавируса в нескольких командах, в том числе в российской.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Он подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.