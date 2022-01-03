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Наркологи перечислили основные признаки алкоголизма

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Определенное поведение человека указывает о наличии у него такого психического заболевания, как алкоголизм. Об этом рассказал психиатр-нарколог Сергей Нурисламов.

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«Когда он напивается сильно, психически становится неадекватным, когда забывает то, что было вчера, когда ведет себя как-то неправильно, когда опохмеляется, когда начинает употреблять быстрее, чем все остальные, когда количество выпитого увеличивается», — уточнил специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам нарколога, первая стадия алкоголизма характеризуется психологическими феноменами. Среди них он упомянул симптом «опережения круга» (человек, не дожидаясь окончания тоста, выпивает), повышение толерантности к алкоголю — увеличение объема употребляемого алкоголя.

С этой стадией, по словам нарколога, можно бороться без применения лекарств.

Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев рассказал о выявлении алкогольной зависимости на ранней стадии. По его словам, первым признаком является сильное похмелье, сопровождающееся вспыльчивостью, тревогой и плохим настроением.

Если человек с утра после вечеринки начинает опохмеляться, это тоже говорит о зависимости от алкоголя.

Как добавил врач, когда человек вынужден употреблять алкоголь ежедневно, впадая в «так называемый ситуационный обусловленный запой» на два-три дня, следует задуматься о существовании проблемы.

28 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить новогодние каникулы к отпускным дням трудящихся россиян. Политик заявил, что в январе в период длительных праздников россиянам ничего не остается, кроме как выпивать. Это, по словам Жириновского, приводит к росту числа бытовых преступлений, смертности, а также потерь в экономике.

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