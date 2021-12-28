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Нарколог назвал способ выявить алкогольную зависимость на ранней стадии

Нарколог Сараев рассказал, как выявить алкогольную зависимость на ранней стадии
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Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев рассказал, как можно выявить алкогольную зависимость на ранней стадии.

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В беседе с Общественной службой новостей во вторник, 24 декабря, специалист объяснил, что предрасположенность к алкогольной зависимости можно выявить на ранней стадии по тому, как человек ведет себя после «алкогольных» вечеринок, в частности, на Новый год.

Первым признаком является сильное похмелье, сопровождающееся вспыльчивостью, тревогой и плохим настроением. Также заподозрить зависимость можно, если человек с утра после вечеринки начинает опохмеляться.

«Очень плохое самочувствие на следующий день, повышенный уровень интоксикации, соответствующими признаками являются повышенное артериальное давление, тошнота, рвота, вялость, плохое, тревожное настроение, и в этот момент человек не находит иного способа как выбивать клин клином, то есть начинает употреблять алкоголь для того, чтобы решить вчерашние проблемы», — рассказал Сараев.

Он отметил, что когда человек вынужден употреблять алкоголь ежедневно, впадая в «так называемый, ситуационный обусловленный запой» на два-три дня, следует задуматься о существовании проблемы, отмечает телеканал «360».

Ранее 28 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить новогодние каникулы к отпускным дням трудящихся россиян. Политик заявил, что в январе период длительных праздников россиянам ничего не остается, кроме как выпивать. Это, по словам Жириновского, приводит к росту числа бытовых преступлений, смертности, а также потерь в экономике.

Между тем, пишет НСН, соцопросы показывают, что только четверть россиян равнодушна к длительности новогодних праздников. Почти половина (49%) опрошенных относятся к длинным новогодним выходным положительно. Еще 17% россиян разделяют мнение Жириновского и предлагают сократить избыточные праздники.

В этот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что большинство россиян категорически не поддержали бы идею Жириновского.

В 2022 году новогодние каникулы продлятся до 9 января. 31 декабря 2021 года будет выходным днем на федеральном уровне.

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