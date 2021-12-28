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Депутат Госдумы оценила предложение включить новогодние каникулы в отпуска

Депутат Бессараб раскритиковала идею о включении новогодних каникул в отпуска
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что большинство россиян категорически не поддержали бы идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить новогодние каникулы и включить их в отпуска.

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«Руки прочь от новогодних каникул», — заявила депутат.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 28 декабря, Бессараб высказала мнение, что большая часть жителей страны не злоупотребляет алкоголем во время новогодних праздников, а предпочитают проводить время с семьей, ездить к родственникам или путешествовать.

«К сожалению, по статистике у нас катастрофические переработки. Отпуска, как правило, не выбирают даже в количестве 28 календарных дней уже почти 35% работающих, то есть люди берут по две недели отпуска, которые должны быть непрерывно взяты, и, к сожалению, берут в разное время. Очень трудно родителям вместе собираться с детьми, а Новый год — это как раз тот период, когда можно обеспечить всей семье отдых», — отметила депутат.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко заявил, что у идеи включить дни новогодних каникул в отпуска россиян нет законодательной перспективы.

28 декабря Владимир Жириновский выступил с инициативой отменить новогодние каникулы и добавить 15 дней к обычным 28 отпускным дням россиян, чтобы люди сами выбирали время отдыха, пишет RT. Политик заявил, что в январе период длительных праздников россиянам ничего не остается, кроме как выпивать, пишет сайт kp.ru. Это, по словам Жириновского, приводит к росту количества бытовых преступлений, смертности, а также потерь в экономике, отмечает телеканал «Звезда».

Как отметил депутат, некоторым россиянам нужно предложить добавить один-два выходных каждую вторую неделю, пишет НСН.

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