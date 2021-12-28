В ГД оценили предложение Жириновского включить новогодние каникулы в отпуска

У идеи включить дни новогодних каникул в отпуска россиян нет законодательной перспективы. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил член комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко, комментируя соответствующее предложение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

«Не думаю, что эта идея будет поддержана», — сказал парламентарий в беседе с Pravda.Ru.

Он отметил, что длинные рождественские каникулы, которые поначалу воспринимались с достаточно большим скепсисом, сейчас получают всё большую популярность, в частности, потому, что дают родителям возможность побыть со своими детьми.

Тарасенко усомнился в том, что идея добавить 15 дней к отпуску за счет новогодних каникул будет воспринята легко.

«Такая точка зрения имеет право на существование, определенное количество людей предложение Владимира Вольфовича поддержит. Но мне представляется, что законодательной перспективы она не имеет», — заявил депутат.

Ранее в этот день руководитель ЛДПР выступил с соответствующим предложением, передает RT.

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять», — цитирует Жириновского телеканал «360».

20 декабря первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко высказал мнение, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к встрече Нового года.

В Совете Федерации поддержали эту идею. По словам заместителя председателя комитета по экономической политике верхней палаты парламента Ивана Абрамова, согласно текущему законодательству, администрации субъектов имеют право объявлять 31 декабря выходным днем в своем регионе.