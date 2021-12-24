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Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с девятилетней студенткой МГУ

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Команда уполномоченного по правам ребенка следит за ситуацией вокруг Алисы Тепляковой, которая в возрасте девяти лет стала студенткой МГУ. Ситуация с обучением девочки вызывает беспокойство, в том числе и из-за активного обсуждения в информационном пространстве. Об этом 24 декабря говорится в заявлении уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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Львова-Белова заявила, что семья Тепляковых не должна подвергаться травле. Также она отметила, что взяла ситуацию под личный контроль.

«Девочка уже завершила основное общее образование и в рамках действующего законодательства имеет право на получение высшего. Сейчас отношения между вузом, родителями и ребенком регулируются стандартным договором, в котором прописан порядок оказания образовательных услуг, не учитывающий жизненную ситуацию девочки и ее возрастные потребности», — заявила детский омбудсмен, добавив, что урегулировать все вопросы можно с помощью дополнения к договору.

Львова-Белова отметила, что органы опеки и попечительства не видят угрозы для жизни и здоровья ребенка. Также Алисе и ее родителям могут предоставить бесплатные услуги психологов.

«В целях защиты прав и законных интересов девочки в ближайшее время мной в адрес ответственных лиц, а также уполномоченного по правам ребенка в городе Москве будет направлено письмо, содержащее информацию о правовой оценке сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках для Алисы», — добавила Львова-Белова.

21 декабря девочка сдавала предмет «введение в психологию». По некоторым данным, она неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории прежде объявления оценки. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец Евгений Тепляков «устроил скандал».

Сообщалось, что Тепляков напал на заведующего кафедрой. Сотрудники вуза вызвали полицию, но конфликт удалось разрешить до приезда правоохранителей.

Евгений Тепляков в беседе с «Известиями» изложил свой взгляд на произошедшее. По его словам, процедура экзамена была нарушена, также не были озвучены критерии оценки. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, однако ей не предоставили возможность сдачи в таком формате. По словам Теплякова, его ребенка «полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его».

Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку по факту скандала, произошедшего между отцом девятилетней студентки и преподавателями вуза.

В июле стало известно, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет. Теплякова окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й класс, но документ получила через год по техническим причинам. Девочка платно обучается на психологическом факультете МГУ.

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