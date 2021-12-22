В «Векторе» заявили о способности «Омикрона» распространяться быстрее «Дельты»

Новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее «Дельты» и может составить ей серьезную конкуренцию, в том числе в России. Об этом в среду, 22 декабря, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Практически в три раза он может быстрее распространяться к «Дельта»-варианту. Но это предварительные оценки», — сказал он в интервью для телеканала «Россия 1».

Днем ранее стало известно, что случаи заболевания «Омикроном» зафиксированы в 106 государствах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность вариантом, остается очень высоким».

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Она уточнила, что состояние всех пациентов стабильное.

20 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее других типов.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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