Центр Чумакова подал заявку на испытания 3-кратного введения «КовиВака»

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова подал документы в Минздрав РФ с запросом на проведение клинических испытаний трехкратного применения вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом 20 декабря заявил директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

«Институт Чумакова подал документы на разрешение клинике по введению трех инъекций препарата «КовиВак». Несмотря на то что данное решение было вынужденным, на наш взгляд, именно такой подход является наиболее разумным и единственно правильным на сегодняшний день», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Также Ишмухаметов отметил, что в центре надеются на получение регистрации «КовиВака» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже в первой половине следующего года.

«Мы на это очень надеемся и активно работаем над этим. Думаю, этот процесс займет около полугода», — уточнил член-корреспондент РАН.

Ранее, 14 декабря, Ишмухаметов сообщил, что центр проводит работы по созданию вакцины для профилактики COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых. По словам ученого, при помощи разрабатываемой платформы можно будет создавать различные препараты для борьбы с инфекцией на основе ее новых штаммов.

В тот же день Ишмухаметов рассказал, что ВОЗ может одобрить вакцину «КовиВак» в середине 2022 года. По словам главы центра, на данный момент необходимо закончить ряд процедур в России.

До этого, 29 сентября, директор по качеству Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Александра Синюгина констатировала, что вакцина «КовиВак» на 98,4% защищает от COVID-19 и на 99,1% предотвращает развитие тяжелой формы болезни.

Вакцина «КовиВак» была создана в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Производство этой вакцины в промышленном масштабе началось в марте этого года.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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