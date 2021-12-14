В Центре Чумакова назвали примерные сроки одобрения вакцины «КовиВак» ВОЗ

Центр им. Чумакова ожидает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить вакцину от коронавируса «КовиВак» в середине 2022 года. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил глава центра Айдар Ишмухаметов.

«Мне трудно сказать, но это небыстрая история. Я полагаю, что у нас затратится полгода 2022 года. Есть ряд нюансов, должны выехать на площадку. Мы должны закончить здесь ряд процедур. Вот такая история», — сказал он «Интерфаксу».

1 ноября Центр получил разрешение от Министерства здравоохранения и проводит сейчас клинические испытания вакцины от коронавируса «КовиВак» в категории 60+.

29 сентября директор по качеству Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Александра Синюгина сообщила, что вакцина «КовиВак» на 98,4% защищает от COVID-19 и на 99,1% от тяжелой формы болезни.

Вакцина «КовиВак» против коронавирусной инфекции была создана в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Производство этой вакцины в промышленном масштабе началось в марте 2021 года.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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