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Центр Чумакова создаст вакцину от COVID-19 на основе клеток насекомых

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Центр имени М. П. Чумакова ведет работы по созданию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

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«Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведем работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых», — заявил Ишмухаметов в ходе общего собрания Российской академии наук.

Ученый добавил, что работы по созданию вакцин на основе вирусоподобных частиц, то есть вирусных частиц, лишенных генетического материала, начались несколько лет назад в ЮАР, пишет «Газета.Ru».

На основе платформы можно создавать новые препараты на основе новых штаммов вируса, заключил Ишмухаметов.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о создании тест-системы для выявления «Омикрон»-штамма. Она также сообщила, что прилетевшие в Россию из африканских стран пациенты с «Омикрон»-штаммом переносят COVID-19 в легкой форме. Из 177 вернувшихся россиян данный вариант вируса выявлен у 16 человек.

14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Омикрон» пока недостаточно изучен и представляет собой новую угрозу. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что вся логистика готова к экстремальной нагрузке.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении организации также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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