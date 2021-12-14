Попова рассказала о самочувствии пациентов со штаммом «Омикрон»

Прилетевшие в Россию из африканских стран пациенты с «Омикрон»-штаммом коронавируса переносят заболевание в легкой форме. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что 177 человек вернулись в Россию из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и близлежащих стран. Штамм «Омикрон» выявлен у 16 пациентов, клинические симптомы COVID-19 наблюдаются у 17.

«Из них вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм, штамм «Омикрон», и я бы хотела еще коротко сказать, что среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые были вакцинированы, таких 11 человек, или перенесли заболевание — таких 7 человек», — сказала Попова на общем собрании РАН.

Отмечается, что у заболевших легкая форма коронавируса. Наиболее распространенные симптомы — лихорадка, слабость, головная боль, кашель, нарушение сна. Два пациента пожаловались на диарею, и только один больной сообщил о нарушениях вкуса и обоняния. Попова также добавила, что инкубационный период вируса у всех заболевших составил от трех до десяти дней.

Кроме того, глава Роспотребнадзора рассказала о создании тест-системы для выявления «Омикрон»-штамма. По ее словам, она уже тестируется в ЮАР.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Омикрон» пока недостаточно изучен, однако он представляет собой новую угрозу. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что вся логистика готова к экстремальной нагрузке. Песков отметил, что за прошлые волны пандемии «наработано много опыта».

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в РФ угрозы для жизни пациентов с «Омикрон»-штаммом COVID-19, нет, ситуация стабильная. Среди заболевших много людей, у которых уже есть иммунитет к коронавирусной инфекции, добавил он.

Ранее, 11 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения COVID-19, а также появления нового штамма «Омикрон». Речь идет о таких странах Африки, как Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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