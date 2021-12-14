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Мурашко заявил об отсутствии в РФ угрозы для пациентов с «Омикрон»-штаммом

Глава Минздрава Мурашко заявил, что у пациентов с «омикроном» в России почти нет симптомов
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в понедельник, 13 декабря, в эфире канала «Россия 1» в сообщил, что в России угрозы для жизни пациентов, у которых обнаружен «Омикрон»-штамм COVID-19, нет, ситуация стабильная.

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«На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим. Ситуация стабильная, ровная, люди на сегодняшний день получают минимальную терапию», — заявил глава ведомства.

По его словам, среди заболевших много людей, у которых уже есть иммунитет к коронавирусной инфекции. На этом фоне, пояснил Мурашко, течение заболевания идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями.

Ранее в этот день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Королевстве скончался заболевший штаммом коронавируса «Омикрон». Он добавил, что в стране фиксируют случаи госпитализации людей с данным вариантом вируса.

Также в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о выявлении «Омикрона» у 16 из 177 вернувшихся в РФ граждан. Они все находятся под наблюдением, уточнила она. Голикова отметила: российские власти не смогут закрыть все границы из-за больших трансграничных перетоков и поездок соотечественников за рубеж в новогодние праздники.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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