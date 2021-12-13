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Голикова исключила закрытие РФ из-за выезда россиян в праздники

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Россия не сможет полностью закрыть границы из-за высоких трансграничных перетоков. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 13 декабря в ходя выступления в Госдуме.

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По ее словам, в новогодние праздники россияне станут выезжать за границу.

При этом она допустила прирост заболеваемость коронавирусом после новогодних выходных, так как путешественники начнут возвращаться из поездок.

«Видимо, мы должны с вами исходить из ситуации, что мы не сможем полностью закрыться с учетом больших трансграничных перетоков, с учетом того что новогодние праздники, граждане наши поедут отдыхать за рубеж, и я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости», — отметила вице-премьер.

Она затруднилась сказать, в чем выразится прирост заболеваемости: тяжелым течением или бессимптомным прохождением инфекции.

Ранее в этот день она рассказала, что гражданам, по которым в базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год. Тем, кто имеет антитела, но ПЦР у них отсутствует, будут выдавать сертификат на полгода, отметила Голикова.

Увеличить срок действия сертификата для переболевших с полугода до года вице-премьер предложила 24 ноября. Президент России Владимир Путин данную инициативу поддержал.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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