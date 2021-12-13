Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 вернувшихся в РФ граждан

Штамм коронавируса «Омикрон» выявлен уже у 16 граждан, прибывших в Россию. Об этом 13 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм «омикрон», они все находятся под наблюдением», — сказала она, выступая в Госдуме.

Днем ранее сообщалось, что в Новой Москве у пятерых граждан из африканских стран заподозрили коронавирус, вызванный новым штаммом «Омикрон». В настоящее время все они находятся под постоянным наблюдением врачей.

До этого, 10 декабря, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что специалисты центра выделили образец «Омикрона» из организмов двоих заразившихся россиян.

Тогда же премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения коронавируса, а также появления нового штамма «Омикрон».

6 декабря сообщалось, что у двух пассажиров, прибывших в РФ из ЮАР, выявили штамм «Омикрон». Через три дня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что прибывшие из ЮАР граждане с «Омикрон»-штаммом COVID переносят болезнь в легкой форме.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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