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В туротрасли оценили вероятность выявления COVID-19 во время поездки за рубеж

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В 2021 году частота обращения туристов к врачам за рубежом снизилась почти на 25%, это связано с более серьезным отношением принимающих стран, а также самих гостей к соблюдению санитарных норм. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему: «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники».

По словам эксперта, во время планирования поездки за рубеж, туристов пугает не столько возможность выявления у них коронавируса во время отдыха, сколько «преувеличенные цифры о банкротстве туроператоров».

«В 2021 году общая частота обращений ко врачам снизилась почти на 25%, обращения были по таким заболеваниям как ОРВИ, ОРЗ, панкреатит и другие. Говоря о коронавирусе — вероятность заболеть им составляет 0,03%, это в десятки раз ниже, чем обращения по другим заболеваниям. Почему? Отели стали более серьезно относиться в выполнению санитарных норм, туристы стали более внимательны к контактам, питанию и санитарным нормам», — объяснила Осипова.

11 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения коронавируса, а также появления нового штамма «Омикрон».

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8 декабря россияне рассказали о запланированных поездках в декабре. Результаты тематического опроса и мониторинга бронирований, проведенного сервисом OneTwoTrip, показали, что большинство жителей РФ в декабре планируют отдыхать на природе (почти 60%), а из поездок в другие города рассматривают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Екатеринбург. Из заграничных городов лидируют Стамбул и Ереван.

1 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что целый ряд стран уже закрыл въезд на свои территории, ввел более строгие санитарно-эпидемиологические требования и различные ограничения из-за распространения «Омикрона». По ее словам, именно поэтому следует следить за тем, что происходит в мире.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшей первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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