Россияне рассказали о запланированных поездках в декабре

Россияне рассказали, куда планируют отправиться в декабре. Результаты тематического опроса и мониторинга бронирований, проведенного сервисом OneTwoTrip, приводит «Газета.Ru» 8 декабря.

Так, большинство жителей РФ в декабре планируют отдыхать на природе (почти 60%), а из поездок в другие города рассматривают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Екатеринбург. Из заграничных городов лидируют Стамбул и Ереван.

В преддверии Нового года многие задумываются об отдыхе — 78,6%. Почти половина участников исследования (48,3%), наоборот, хотят максимально окунуться в работу, предпочитая отдых в начале января.

В опросе, который проходил в соцсетях OneTwoTrip, приняли участие 2530 человек.

Ранее, 24 ноября, директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что стоимость туров за границу увеличилась в среднем на 25% за последние два года. Она подчеркнула, что тур в Доминикану обойдется минимум в 100 тыс. рублей, а путевки на Новый год на Мальдивы практически распроданы.

По России же лидерами стали Краснодарский край, Крым, Карелия, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.