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Задержанному владельцу шахты «Листвяжная» предъявили обвинение

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Президенту холдинга «СДС Уголь» — компании, которая владеет кемеровской шахтой «Листвяжная», — Михаилу Федяеву предъявили обвинение по двум статьям. Об этом 15 декабря сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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«Главным следственным управлением Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, повлекшей гибель 51 человека. Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц», — сказала она.

Так, среди задержанных помимо Федяева — генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

Петренко отметила, что в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие»).

В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в рамках уголовного дела были задержаны директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименко, а также главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Им инкриминированы преступления по ч. 3 ст. 217 УК РФ, ч. 3 ст. 293 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; халатность»).

Накануне, 14 декабря, председатель СК РФ Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в случившейся трагедии. Петренко, в свою очередь, рассказала, что ни один из обвиняемых по делу о ЧП не признал вину.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.

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