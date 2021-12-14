СК установит роль собственников «Листвяжной» в трагедии на шахте

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в Кемеровской области в случившейся трагедии. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Он (Бастрыкин. — Ред.) потребовал восстановить всю цепочку произошедших событий, а также внимательно изучить все доводы шахтеров, тщательно исследовать документацию, изъятую в ходе следственных действий. Глава ведомства подчеркнул, что действия или бездействие всех, кто причастен к трагедии, должны получить всестороннюю правовую оценку», — сообщила она.

В рамках расследования дела назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, в том числе горнотехническая, компьютерно-техническая и бухгалтерская.

Петренко также рассказала, что ни один из пяти обвиняемых по делу о ЧП не признал вину.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям: в частности, бывшему директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку обвинение предъявлено в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

27 ноября бывший директор шахты был арестован на два месяца — до 26 января 2022 года.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» стало отсутствие контроля руководства.