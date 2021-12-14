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Ни один из фигурантов дела о ЧП на шахте «Листвяжная» не признал вину

СК: ни один из фигурантов дела о ЧП на шахте «Листвяжная» не признал вину
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Ни один из пяти обвиняемых по делу о ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области не признал вину. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко по итогам оперативного совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина.

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«В рамках оперативного совещания Бастрыкин заслушал доклад руководителя следственной группы об актуальных данных расследования обстоятельств произошедшего. Проверяются обстоятельства работы датчиков аэрогазового контроля. В рамках расследования назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническая, компьютерно-техническая, бухгалтерская и другие», — рассказала Петренко.

Также в ходе совещания глава СК потребовал восстановить всю цепочку произошедших событий, тщательно изучить документацию и доводы шахтеров.

«Глава ведомства подчеркнул, что действия или бездействие всех, кто причастен к трагедии, должны получить всестороннюю правовую оценку», — добавила представитель СК.

Ранее в этот день Бастрыкин прибыл на шахту «Листвяжная» для проведения оперативного совещания. Кроме того, он планирует встретиться с пострадавшими и родственниками погибших при аварии. Также глава СК возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям: в частности, бывшему директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку обвинение предъявлено в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

27 ноября бывший директор шахты был арестован на два месяца — до 26 января 2022 года.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» стало отсутствие контроля руководства.

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