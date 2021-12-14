Ни один из фигурантов дела о ЧП на шахте «Листвяжная» не признал вину

Ни один из пяти обвиняемых по делу о ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области не признал вину. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко по итогам оперативного совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина.

«В рамках оперативного совещания Бастрыкин заслушал доклад руководителя следственной группы об актуальных данных расследования обстоятельств произошедшего. Проверяются обстоятельства работы датчиков аэрогазового контроля. В рамках расследования назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническая, компьютерно-техническая, бухгалтерская и другие», — рассказала Петренко.

Также в ходе совещания глава СК потребовал восстановить всю цепочку произошедших событий, тщательно изучить документацию и доводы шахтеров.

«Глава ведомства подчеркнул, что действия или бездействие всех, кто причастен к трагедии, должны получить всестороннюю правовую оценку», — добавила представитель СК.

Ранее в этот день Бастрыкин прибыл на шахту «Листвяжная» для проведения оперативного совещания. Кроме того, он планирует встретиться с пострадавшими и родственниками погибших при аварии. Также глава СК возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям: в частности, бывшему директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку обвинение предъявлено в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

27 ноября бывший директор шахты был арестован на два месяца — до 26 января 2022 года.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» стало отсутствие контроля руководства.