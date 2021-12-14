Бастрыкин встретится с пострадавшими при ЧП на шахте «Листвяжная»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл на шахту «Листвяжная» в Кемеровской области, где встретится с пострадавшими и родственниками погибших при аварии. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в результате трагедии», — сообщила она журналистам.

Также глава СК возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям. Так, в частности, бывшему директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

27 ноября бывший директор шахты был арестован на два месяца — до 26 января 2022 года.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.