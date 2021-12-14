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Бастрыкин встретится с пострадавшими при ЧП на шахте «Листвяжная»

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл на шахту «Листвяжная» в Кемеровской области, где встретится с пострадавшими и родственниками погибших при аварии. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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«Глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в результате трагедии», — сообщила она журналистам.

Также глава СК возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям. Так, в частности, бывшему директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

27 ноября бывший директор шахты был арестован на два месяца — до 26 января 2022 года.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.

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