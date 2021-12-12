Американская теннисистка возмутилась Олимпиадами в России и Китае

Знаменитая теннисистка из США,18-кратная победительница турниров Большого шлема Крис Эверт заявила о необходимости запретить проведение Олимпийских игр в некоторых странах. Об этом спортсменка написала 11 декабря на своей странице в Twitter.

«Я согласна; у нас не должно быть Олимпийских игр в таких странах, как Китай, которые совершают преступления против человечества», — написала она.

По словам Эверт, ее «передергивало», когда Игры проводились в России.

Ее слова прозвучали в ответ на сюжет телеканала Fox News, в котором баскетболист Энес Кантер также резко высказывался о проведении соревнований в Китае.

6 декабря Вашингтон сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения названы «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Решение поддержали Канада, Австралия и Великобритания. Заместитель премьер-министра Новой Зеландии Грант Робертсон заявил, что страна не будет представлена «на уровне министров» на зимней Олимпиаде, но не из-за бойкота, а по причине распространения коронавируса.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», президент Словакии Зузана Чапутова решила присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022.

В правительстве Китая назвали решение Соединенных Штатов показным шагом и политической манипуляцией. В Пекине отметили, что никаких приглашений политикам США на Игры-2022 не отправляли, «поэтому этот дипломатический бойкот просто появился из ниоткуда».

Международный олимпийский комитет заявил, что уважает решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что в связи с принятием рядом стран подобных решений можно говорить о развале мирового спорта. По ее словам, США хотят доминировать полностью, на своих правилах.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.