Прямой эфир
Спорт
Пенья сенсационно одолела Аманду Нуньес в рамках UFC 269
Мир
Не менее 100 человек стали жертвами торнадо в штате Кентукки
Общество
Назван срок определения эффективности «Спутника V» против «Омикрона»
Общество
Ученые допустили гибель 75 тыс. британцев за пять месяцев из-за «Омикрона»
Мир
Украина начнет производить реактивные беспилотники нового поколения
Спорт
Американская теннисистка возмутилась Олимпиадами в России и Китае
Спорт
Оливейра победил Порье на турнире UFC 269
Мир
Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Мир
Кисида переехал в официальную резиденцию премьера Японии
Мир
Глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку — 2»
Сюжет:

Американская теннисистка возмутилась Олимпиадами в России и Китае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Знаменитая теннисистка из США,18-кратная победительница турниров Большого шлема Крис Эверт заявила о необходимости запретить проведение Олимпийских игр в некоторых странах. Об этом спортсменка написала 11 декабря на своей странице в Twitter.

Антикитайский афронт: станет ли бойкот Олимпиады в Пекине коллективным
И как решение США встретили в КНР

«Я согласна; у нас не должно быть Олимпийских игр в таких странах, как Китай, которые совершают преступления против человечества», — написала она.

По словам Эверт, ее «передергивало», когда Игры проводились в России.

Ее слова прозвучали в ответ на сюжет телеканала Fox News, в котором баскетболист Энес Кантер также резко высказывался о проведении соревнований в Китае.

6 декабря Вашингтон сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения названы «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Решение поддержали Канада, Австралия и Великобритания. Заместитель премьер-министра Новой Зеландии Грант Робертсон заявил, что страна не будет представлена «на уровне министров» на зимней Олимпиаде, но не из-за бойкота, а по причине распространения коронавируса.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», президент Словакии Зузана Чапутова решила присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022.

В правительстве Китая назвали решение Соединенных Штатов показным шагом и политической манипуляцией. В Пекине отметили, что никаких приглашений политикам США на Игры-2022 не отправляли, «поэтому этот дипломатический бойкот просто появился из ниоткуда».

Международный олимпийский комитет заявил, что уважает решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что в связи с принятием рядом стран подобных решений можно говорить о развале мирового спорта. По ее словам, США хотят доминировать полностью, на своих правилах.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021