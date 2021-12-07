Власти Новой Зеландии отказались присутствовать на Олимпиаде-2022

Заместитель премьер-министра Новой Зеландии Грант Робертсон заявил, что страна не будет представлена «на уровне министров» на зимней Олимпиаде в Пекине, сообщает 7 декабря 1News.

По данным телеканала, решение новозеландских властей было вызвано не объявленным ранее бойкотом со стороны США, а опасениями в связи с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19.

«Был ряд факторов, но главным образом [решение] связано с COVID-19 и с тем фактом, что материально-технические аспекты передвижения при коронавирусе не способствуют поездке такого рода», — добавил Робертсон.

Он отметил, что это решение было принято и объявлено Китаю еще в октябре текущего года.

При этом заместитель премьер-министра заверил, что Новая Зеландия «неоднократно давала понять КНР об озабоченности вопросами прав человека».

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В свою очередь, в правительстве Китая назвали решение Соединенных Штатов о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине показным шагом и политической манипуляцией.

При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что уважают решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022. Представитель организации отметил также, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

В это же день сообщалось, что власти Канады вслед за США изучают вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.