Захарова оценила решение стран устроить дипломатический бойкот ОИ-2022

В связи с решением некоторых стран о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр (ОИ) в Пекине в 2022 году можно говорить о развале мирового спорта. Об этом 9 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-шоу «Соловьев LIVE».

«США хотят доминировать полностью, на своих правилах, поэтому это уже не просто политизация, мы говорили об этом ранее. На сегодняшний день надо говорить просто о развале мирового спорта, опять же в интересах в том числе в интересах Соединенных Штатов. Правила переписываются, исходя из их идеологических установок», — сказала Захарова.

Ранее в этот день Китай выразил протест Канаде из-за решения присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. По мнению властей Китая, Канада и другие западные государства придерживаются менталитета холодной войны и регулярно вмешиваются во внутренние дела других стран под знаменем прав человека. Таким образом, согласно заявлению посольства, замедляется и сдерживается процесс развития других стран.

8 декабря Австралия объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. При этом олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как и планировалось до принятия этого решения.

6 декабря США сообщили о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что уважают решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.