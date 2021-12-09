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Пекин выразил Канаде протест из-за дипломатического бойкота Олимпиады

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Китай выразил протест Канаде из-за решения присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпийских Игр в Пекине в 2022 году. Об этом говорится 9 декабря в заявлении посольства КНР в Оттаве.

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«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ложно заявил, что китайское правительство нарушает права человека, и на основании этого безосновательного обвинения объявил, что Канада не будет направлять никаких дипломатов на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине», — говорится в заявлении дипмиссии.

Кроме того, китайская сторона выразила свои «резкое недовольство и решительный протест» этому решению, подчеркивается в тексте.

По мнению властей Китая, Канада и другие западные государства придерживаются менталитета холодной войны и регулярно вмешиваются во внутренние дела других стран под знаменем прав человека. Таким образом, согласно заявлению посольства, замедляется и сдерживается процесс развития других стран.

В китайской дипмиссии указали на то, что «канадская сторона должна немедленно прекратить политизацию спорта».

«Основываясь на идеологических предубеждениях, а также на лжи и слухах, Канада и несколько западных стран вопиющим образом участвовали в политическом маневрировании, пытаясь помешать плавному ходу зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине. Их неуклюжая работа вряд ли найдет поддержку и обречена на провал», — заключили в посольстве.

Кроме того, представитель посольства Китая обвинил Канаду в преступлениях против коренных народов и расовой дискриминации, выразив мнение, что страна не подходит для того, чтобы быть «проповедником прав человека».

8 декабря Канада вслед за США поддержала дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. При этом спортсмены канадской сборной ожидают возможности посоревноваться на Олимпиаде и могут рассчитывать на полную поддержку со стороны канадского правительства.

В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что уважают решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа обратил внимание на то, что Олимпийские игры и политика несовместимы. По его словам, когда развязывается политическая возня, это, конечно, сказывается и на результатах спортсменов.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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