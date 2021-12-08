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Школы в некоторых регионах России перейдут на удаленку из-за ОРВИ

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Школы в некоторых регионах России переходят на дистанционный режим обучения в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Такие рекомендации дали в региональных управлениях Роспотребнадзора.

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Так, в Пскове все школы перейдут на удаленку с 8 декабря. Как сообщил губернатор области Михаил Ведерников, в городе наблюдается существенный рост заболеваемости среди детей школьного возраста.

«В областном центре на карантин закрыт каждый пятый класс (162 класса — из-за ОРВИ, 40 — из-за коронавируса). Поэтому по рекомендации Роспотребнадзора с 8 по 10 декабря включительно в Пскове (и только в Пскове) все школы, а также учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционный режим работы», — написал он в своем Instagram 7 декабря.

Губернатор уточнил, что удаленный режим затронет учеников с 5-го по 11-й класс. Для школьников с 1-го по 4-й класс будут организованы дежурные группы. Также школьникам предоставят усиленное двухразовое горячее питание за счет бюджетных средств, добавил он.

Помимо этого школьники Оренбурга начнут учиться дистанционно начиная с 9 декабря. Кроме того, удаленный режим обучения до 15 декабря продлили в городе Снежинск Челябинской области.

На прошедшей неделе, с 29 ноября по 5 декабря, в Калужской области в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями перевели на дистанционное обучение 136 классов в 28 школах.

3 декабря в столичном департаменте образования и науки сообщили, что в детских садах и школах Москвы новогодние утренники и спектакли пройдут в этом году без родителей. Там обратили внимание на то, что обеспечение безопасности несовершеннолетних в условиях распространения коронавирусной инфекции является одной из главных задач, которые стоят перед каждым учреждением.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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