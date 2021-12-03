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Новогодние спектакли в школах и детсадах Москвы пройдут без родителей

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В детских садах и школах Москвы новогодние утренники и спектакли пройдут в этом году без родителей. Об этом сообщила в пятницу, 3 декабря, пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Там обратили внимание на то, что обеспечение безопасности несовершеннолетних в условиях распространения коронавирусной инфекции является одной из главных задач, которые стоят перед каждым учреждением.

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«Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей», — отметили в пресс-службе департамента в беседе с «РИА Новости».

Вместе с тем родителям предоставят видеозапись мероприятия или предусмотрят возможность проведения онлайн-трансляции.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин указал на то, что в Москве ситуация с распространением COVID-19 за последнюю неделю стабилизировалась. При этом грядущая неделя покажет, куда движется эпидемиологическая ситуация в городе, отметил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь указала, что ситуация с COVID-19 в России также стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова заявила, что коронавирус обретает свою сезонность. Вместе с тем она рекомендовала провести новогодние праздники дома.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112..

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